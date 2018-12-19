«ميرال»: «ياس» مدينة ذكية بلا نقود اعتباراً من 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت شركة «ميرال» المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، عن تحويل الجزيرة إلى مدينة ذكية من دون نقود اعتباراً من العام المقبل.

وأوضحت الشركة، في مؤتمر صحافي أمس، أن دخول المرافق والمدن والوجهات الترفيهية في «ياس» سيكون عن طريق الدفع عبر الهواتف الذكية، على أن يتم تعميم ذلك في جميع مرافق الجزيرة الأخرى في مرحلة لاحقة.

وأعلنت «ميرال» أنها بدأت تصميم نظام للنقل في الجزيرة من خلال سيارات معلقة تسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، مشيرة الى أنها تستهدف أن تكون مدة الانتقال بين المناطق المختلفة في الجزيرة أربع دقائق على الأكثر.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» الحكومية، محمد عبدالله الزعابي، بدء تنفيذ خطة جديدة تستهدف تحويل جزيرة ياس إلى مدينة ذكية من دون نقود اعتباراً من العام المقبل.

وقال الزعابي، في مؤتمر صحافي أمس، إن دخول المرافق والمدن والوجهات الترفيهية في جزيرة ياس سيكون بلا نقود، حيث يتم الدفع عبر الهواتف الذكية، على أن يتم تعميم الدفع عبر الهواتف في جميع مرافق الجزيرة الأخرى في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن الشركة بدأت تصميم نظام للنقل بواسطة سيارات معلقة في الجزيرة تسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، موضحاً أن المشروع سيربط جميع المرافق والوجهات الترفيهية في المرحلة الأولى، ثم يربط بعد ذلك جميع أنحاء الجزيرة، بحيث ستكون مدة الانتقال بين المناطق المختلفة في الجزيرة أربع دقائق على الأكثر.

وذكر الزعابي أن قيمة إجمالي مشروعات شركة «ميرال» قيد الإنشاء والتنفيذ تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لافتاً إلى أن الشركة بدأت تطوير مشروع «ياس باي» في الجزء الجنوبي من الجزيرة مع شركاء آخرين، على رأسهم المنطقة الإعلامية ومجموعة من المستثمرين لتحويل الجزء الجنوبي إلى واجهة بحرية عالمية المستوى.

وأوضح أن إجمالي استثمارات مشروع «ياس باي» تبلغ 12 مليار درهم، تسهم منها «ميرال» بأربعة مليارات درهم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إنجاز المرحلة النهائية من البنية التحتية للمشروع، كما يتم إنجاز ميدان «ياس أرينا»، وهو مكان متعدد الأغراض لاستضافة الفعاليات الاقتصادية والرياضية والثقافية بسعة إجمالية تصل إلى 18 ألف شخص، وسيتم افتتاحه العام المقبل.

وأضاف الزعابي أن «ميرال» ستفتتح خلال العام المقبل أيضاً مشروعها «كلايم»، الوجهة الرياضية والترفيهية التي تضم أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلّق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً.

وأشار إلى أن مشروع «سي وورلد أبوظبي»، وهو أول مدينة متخصصة للحياة البحرية في دولة الإمارات في جزيرة ياس، دخل في المراحل النهائية من التصميم حالياً، على أن يتم الانتهاء منه عام 2022.

ولفت إلى أنه تم افتتاح حديقة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، في الموعد المحدد لها في يوليو الماضي، مؤكداً أنه يوجد إقبال كبير عليها من المواطنين والمقيمين، لاسيما في إجازة الفصل الدراسي الحالي.

• 6.2 مليارات درهم قيمة مشروعات «ميرال» قيد الإنشاء والتنفيذ.