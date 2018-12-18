استدعاء 4145 سيارة «نيسان» من 3 طرز

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 4145 سيارة «نيسان باترول Y61» و«نيسان أورفان E26» و«نيسان سنترا B17»، وجميعها من موديل 2017، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي سيارات «نيسان» في الدولة.

وأفادت الوزارة في تقرير جديد بأنه تم الكشف عن الاستدعاء بعد التواصل مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، موضحة أنه في بعض المركبات هناك احتمال لكسر النابض الداخلي لمفتاح التشغيل وذلك بسبب الاستخدام المتكرر أو تحميل أشياء ثقيلة على المفتاح، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة وفي ظروف معينة قد يتوقف المحرك فجأة أثناء سير المركبة وفي أسوأ الظروف لو تزامن هذا مع تعرض المركبة لحادث مروري، فإن نظام الوسائد الهوائية قد لا يعمل.

وأضافت الوزارة أن شركة «نيسان» قرّرت استبدال مفتاح التشغيل لتلك السيارات بمفتاح آخر مجاناً في السيارات المعيبة. ولفتت الوزارة الى أن «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» ستتصلان بالمستهلكين أصحاب السيارات المعنية لإبلاغهم بالاستدعاء واطلاعهم على المستجات والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية الاستدعاء بسلاسة.

جميع السيارات المشمولة بالاستدعاء من موديل 2017.