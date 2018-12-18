1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.8 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.4 مليار درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 172 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 200 مليون درهم و144 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 73 مليون درهم في منطقة منخول، بينما تصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وكات أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، فيما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.