يضم 90 محلاً و بحيرة ..افتتاح "زوايا ووك" أول مجمع تجاري مفتوح في الشارقة بداية 2019

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة:

كشفت مؤسسة الطنيجي العقارية عن موعد افتتاح "زوايا ووك" أحد أكبر وأهم المجمعات التجارية المتكاملة في منطقة الشهباء في الشارقة الذي وصلت تكلفته إلى ما يزيد عن 150 مليون درهم، إذ سيتم افتتاح المشروع بشكل كامل مع نهاية شهر يناير 2019، حيث تزيد مساحته على 200 ألف قدم، ويشمل العديد من المحال التجارية والمطاعم، إضافة إلى بحيرة ومساحات خضراء وممشى يحيط بالمشروع بالكامل.

جاء ذلك على هامش افتتاح كارفور أول متجر في "زوايا ووك"، حيث يعد المشروع

ويرسم المشروع الذي أطلق علية اسم «زوايا ووك»، ملامح جديدة لمفاهيم التسوق في الشارقة، ويعتبر أول مجمع تجاري مفتوح في الشارقة، ويتيح للاستثمار في المحال التجارية برأس مال في متناول الأيدي.

تعاونت مؤسسة الطنيجي العقارية مع مصرف إسلامي لتقديم خدمات تمويل المحال والمطاعم، بهدف توفير تجربة أكثر راحة لأصحاب المحال.

وقال صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات عبيد الطنيجي، إن «زوايا ووك» يشمل أكثر من 90 محلاً تجارياً تبدأ مساحتها من 60 متراً، إضافة إلى بحيرة تزيد على 120متراً فضلاً عن توفير ممشى بين المطاعم التي ستنتشر على كامل مساحة المشروع.

وأضاف الطنيجي، أن مشروع زوايا ووك يشتمل على العديد من فئات المحلات مصنفة حسب الموقع، حيث تضم الفئة « A» محال تجارية تبلغ مساحة الواحد حوالي 50 متراً مطلة على الشارع الرئيسي والبحيرة والفئة « B» التي تشمل مبان تضم محال تجارية ومطاعم داخلية وخارجية، تطل على البحيرة وتحيط بمواقف للسيارات، والفئة «C» التي تشتمل على مبنيين اثنين تضمان منتجات تجارية من الداخل ومطاعم لتقديم الوجبات العربية والعالمية، وتطلان على البحيرة وعلى الجزء الخلفي للممشى.

أما الفئة «D» فأشار الطنيجي إلى أنها أكبر الفئات السابقة حجماً، حيث تضم مبنيين رئيسيين، على جانبي البحيرة يفصل جسر عبور المشاة بينهما، وتبلغ المساحة لكل منهما نحو 100متر مربع، ويشكلان مركز التسوق الرئيسي في المشروع، وستضم كل منهما أحدث أنواع الماركات العالمية ومنتجات أخرى عدة.

وأضاف الطنيجي إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق «زوايا ووك» هو إتاحة الفرصة لمواطني الدولة والمقيمين للخوض في المجال التجاري والاستثماري من خلال الاستثمار في هذه المحال.

وأشار إلى أن "زوايا ووك" يؤسس لوجهة تسويقية ترفيهية مركزية عصرية تضم العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم وساحات عامة وبحيرة، ومساحات خضراء،

مشيراً أنه سيضيف مفاهيم جديدة نحو الاستثمار أمام فئات المستثمرين المتوسطة والصغيرة، وتحقيق ما تهدف إليه حكومة الشارقة من دمج للشباب في سوق العمل التجاري.

ويتميز مشروع «زوايا ووك» بوجود مرافق عامة وترفيهية عدة تجذب أنظار الزوار والباحثين عن وجهة تسوق تلبي متطلباتهم بشكل يختلف كلياً عن جميع التجارب السابقة، ويعلو البحيرة التي تتوسط المشروع والمصممة بطريقة هندسية حديثة، حيث تضيف بصمة جمالية للمشروع.



