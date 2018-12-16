«طيران الإمارات»: 2.4 مليون مسافر إلى سان فرانسيسكو خلال 10 سنوات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها نقلت أكثر من 2.4 مليون مسافر إلى مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، وذلك منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى هذه المدينة في 15 ديسمبر 2008.

وأكدت «طيران الإمارات»، بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى سان فرانسيسكو، أنها استهلّت خدمتها إلى المدينة بثلاث رحلات أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777»، وخلال 10 أشهر أصبحت الخدمة يومية، كما بدأت في عام 2014 تشغيل طائراتها من طراز A380، ما رفع السعة المقعدية بنسبة 38%.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» في أميركا الشمالية، ماثياس شميد، إن سان فرانسيسكو تعد سوقاً رئيسة للشركة، مؤكداً دور الناقلة في تسهيل سفر المتعاملين من رجال أعمال وسياح إلى دول العالم عبر مقر الشركة الرئيس في دبي.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإن خدمات الناقلة تدعم العديد من فرص العمل في سان فرانسيسكو، ووفرت مزيداً من العائدات للمدينة.

وأفادت نتائج دراسة أجرتها غرفة التجارة في سان فرانسيسكو عام 2016 أن عمليات الناقلة تسهم بأكثر من 293 مليوناً و500 ألف دولار سنوياً في الناتج الإجمالي المحلي، وتدعم ما يزيد على 1064 فرصة عمل.

ويعمل لدى «طيران الإمارات» 890 مواطناً أميركياً ضمن مختلف الدوائر والتخصصات، منهم 280 من أفراد أطقم الخدمات الجوية، و210 طيارين.