«دانة غاز»: ارتفاع الإنتاج إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «دانة غاز»، ارتفاع معدل إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً منذ نوفمبر الماضي.

وأكدت الشركة في بيان لها نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الزيادة في معدل الإنتاج جاءت بدعم من إتمام مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق، بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.

وأضافت أن حفر بئر «بلسم 8»، ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل في مصر أدى إلى المساهمة بشكل إضافي في رفع الإنتاج الكلي ليتجاوز عتبة الـ70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والذي بلغ 62.25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، باتريك ألمان وارد، إن زيادة الإنتاج ستسهم في تعويض انخفاض أسعار النفط والتي أثرت في صناعة النفط في الربع الماضي، إضافة إلى دعم نمو إيرادات الشركة وصافي أرباحها للسنة المالية 2018 والسنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً للمزيد من الاستثمارات التي تهدف من خلالها إلى مضاعفة معدل الإنتاج الحالي إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة معدل إنتاجها من المكثفات إلى 36 ألف برميل يومياً، ورفع معدل إنتاجها من الغاز البترولي المسال إلى 1200 طن متري يومياً.

- الشركة تعتزم

مضاعفة إنتاج الغاز

إلى 900 مليون

قدم مكعبة يومياً.