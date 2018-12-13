«دل إي إم سي» تزوّد موظفي اقتصادية دبي بـ 650 كمبيوتر محمولاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دل إي إم سي»، وذلك لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية لمزاولة الأعمال لدى موظفيها، وبالتالي خلق بيئة يسودها الإبداع والتميز في خدمة العملاء.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستطرح اقتصادية دبي أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب تقديم سلسلة من الحلول الذكية والتقنيات العالمية، وذلك بالاعتماد على خدمات «دل»، المصممة لتبسيط التعقيدات المرتبطة بتقنية المعلومات، بهدف زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية في جميع عملياتها، وتقديم خدمة استثنائية للمتعاملين.

وأكدت، في بيان أمس، أن المذكرة تنص على أن تزود «دل» اقتصادية دبي بأحدث الأجهزة الإلكترونية والذكية، التي تدعم مساعيها في تقديم خدمات تليق بسمعة دبي الاقتصادية ومكانتها العالمية، الأمر الذي يعزز بدوره توجهات حكومة دبي في تنفيذ مبادرة المعاملات الحكومية اللاورقية في الإمارة، وتحقيق أهداف دبي الذكية لعام 2021.

قام بتوقيع المذكرة التي جرت في الصالة الذكية باقتصادية دبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في اقتصادية دبي، عبدالله حسن، والمدير العام في «دل إي إم سي» لدولة الإمارات، فادي ريشماني، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلين من كلتا الجهتين.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستطرح اقتصادية دبي أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب تقديم سلسلة من الحلول الذكية والتقنيات العالمية، وذلك بالاعتماد على خدمات «دل»، المصممة لتبسيط التعقيدات المرتبطة بتقنية المعلومات، بهدف زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية في جميع عملياتها، وتقديم خدمة استثنائية للمتعاملين.

وقال عبدالله حسن: «تشهد إمارة دبي سلسلة من التطورات على جميع الصعد، وسعياً منا إلى مواكبة هذا التحول، واستشراف مستقبل اقتصاد دبي، عقدنا شراكة مع (دل إي إم سي)، لتمكين كوادرنا الوظيفية من استغلال أحدث الوسائل التقنية، والصعود إلى أعلى مراتب التميز في إنتاجية العمل، وتقديم خدماتنا لمجتمع الأعمال وقاطني وزوار إمارة دبي، ودولة الامارات على وجه العموم».

وأضاف حسن: «تعمل اقتصادية دبي على خلق أفضل بيئة عمل ذكية لموظفيها، بحيث تكون مفعمة بالحيوية، وتسهم في الإبداع والتميز في الخدمة المطروحة»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم كذلك في دعم التحول الذكي لإمارة دبي.