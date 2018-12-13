«فلاي دبي» تكشف عن هيكلية جديدة للأسعار توفر خيارات أكثر للمسافرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن هيكلية جديدة للأسعار، توفر خيارات أكبر للمسافرين على الدرجة السياحية، مشيرة إلى أن الخيارات الجديدة متاحة أمام جميع الحجوزات حالياً، إذ تتيح للمسافرين الاختيار بين الأسعار الأساسية والقيمة والمرنة، بحيث تلائم مختلف احتياجاتهم للسفر ووفق ميزانياتهم.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أن مسافري درجة رجال الأعمال لايزال بإمكانهم الاستفادة من الميزات نفسها التي يدفعون مقابلها، والتي تشمل أولوية إنجاز إجراءات السفر وأوزان الحقائب واختيار الوجبات من قائمة وجبات عالمية، إضافة إلى خيارات الترفيه الواسعة وغيرها.

وبينت أن إطلاق الهيكلية الجديدة للأسعار يأتي مع خيار وجبات جديدة للمسافرين على الدرجة السياحية، حيث تتيح للمسافرين الاختيار بين نوع السعر والوجبة التي ستكون متوافرة مع خيارات الأسعار القيمة والمرنة على التوالي، بينما تختلف خيارات الوجبات وفقاً لوجهة الرحلة ومدتها ووقت الرحلة، وتشمل «السندويشات» واللفائف الساخنة والوجبات الساخنة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إنه «مع دخول الناقلة مرحلة جديدة من النضوج، فإنها ستبقى ملتزمة بالابتكار، وتلبية احتياجات مسافريها».

وأضاف أن «الهيكلية الجديدة للأسعار تعد أحدث ابتكاراتنا، التي شملت أخيراً المقصورة الجديدة على طائرات (بوينغ 737 ماكس 8)، والزي الجديد، إضافة إلى إطلاق قسم العطلات».

من جهته، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون إيفندي، إن «مسافري (فلاي دبي) لديهم احتياجات مختلفة للسفر، لذلك ستسهم الهيكلية الجديدة للأسعار في تحسين تجربة سفرهم، من خلال تبسيط حجز الرحلات، وتوفير خيارات بين الباقات المجمعة أو غير المجمعة».

للإطلاع على الهيكلية الجديدة للأسعار، يرجى الضغط على هذا الرابط.