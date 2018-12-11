74.5 مليون مسافر استخدموا «دبي الدولي» في 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من سبعة ملايين مسافر في أكتوبر 2018، ما رفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 74.5 مليون مسافر في الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة مطارات دبي، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي في أكتوبر الماضي سبعة ملايين و7832 مسافراً بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة مع أكتوبر 2017.

وتعاملت أحزمة الحقائب البالغ طولها 175 كيلومتراً مع 5.7 ملايين حقيبة بزيادة نسبتها 4% في الشهر المذكور.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنه بفضل مركز العمليات المتطور، الذي يتيح لمتخذي القرار التعرف إلى الواقع اللحظي لحركة المسافرين داخل مباني المطار، والتقنيات المتطورة في انجاز إجراءات المسافرين مثل البوابات الذكية، والعمل المتواصل على تعزيز تجربة المسافرين، فقد سجل المطار انخفاضاً في وقت انتظار المسافرين بنسبة 33% خلال أكتوبر 2018.

وبحسب التقرير، فقد استمرت الهند في مقدمة الوجهات الأكثر تعاملاً مع مطار دبي الدولي خلال أكتوبر، من حيث إجمالي أعداد المسافرين، إذ بلغ عدد مستخدمي المطار من الوجهات الهندية 999 ألفاً و771 مسافراً.

وحلّت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين قدره 502 ألف و890 مسافراً، يليها السعودية بإجمالي 444 ألفاً و804 مسافرين.

وضمت قائمة الأسواق المهمة الأخرى، الولايات المتحدة بإجمالي 231 ألفاً و688 مسافراً، والصين بإجمالي 200 ألف و765 مسافراً.

أمّا على صعيد المدن، فقد حلت مدينة لندن البريطانية في المقدمة بإجمالي 302 ألف و139 مسافراً، يليها مدينة مومباي الهندية بإجمالي 204 آلاف و753 مسافراً، ثم مدينة نيودلهي بإجمالي 184 ألفاً و669 مسافراً.

وحلت أميركا الشمالية في المرتبة الأولى، على صعيد الأسواق الأسرع نمواً، بارتفاع نسبته 14.4%، يليها إفريقيا بنسبة 9.8%، ورابطة الدول المستقلة بنسبة 8%.

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فقد تعامل المطار مع 33 ألفاً و988 حركة جوية خلال أكتوبر الماضي، بنمو نسبته 2.2% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، وبمتوسط 214 مسافراً في كل رحلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحركات الجوية التي تعامل معها المطار في الفترة بين بين يناير وأكتوبر مع العام الجاري، إلى 340 ألفاً و198 حركة جوية، بنمو نسبته 0.2%.

مناولة الشحنات

تعامل مطار دبي الدولي مع 237 ألفاً و499 طناً من الشحنات في أكتوبر 2018، بنمو نسبته 2.5%، ما رفع إجمالي حجم الشحن عبر المطار في الفترة بين يناير وأكتوبر 2018 إلى مليوني طن و169 ألفاً و991 كيلوغراماً من الشحنات.