«المركزي»: التحقق من الجدارة الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف المصرف المركزي، أمس، أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية للمتعاملين في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قبل إصدار دفاتر الشيكات.

كما طلب «المركزي» في تعميم أصدره للبنوك، أن تحتوي دفاتر شيكات المتعاملين الجدد على 10 شيكات حداً أقصى، مشيراً إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة (دون سداد).

وأكد أن ذلك يأتي جزءاً من الجهود المتواصلة، التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة، وتعزيزها في أوساط البنوك.

وجاء في تعمميم «المركزي»، أنه يتعيّن على البنوك إخطار المتعاملين بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توافر رصيد كاف في الحساب، ستسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية لهم. وشجّع «المركزي» البنوك على نصح المتعاملين بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل دفع أخرى (الخصم المباشر والتحويلات المصرفية)، حيثما أمكن ذلك.

ولفت «المركزي» إلى أنه أصدر التعميم الجديد بشأن إصدار دفاتر الشيكات للمتعاملين، بالإشارة إلى تعميمه السابق رقم 14/‏‏‏93 بشأن الشيكات المرتجعة، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وتحت الطلب، والتعديلات اللاحقة في الإشعار رقم 223/‏‏‏93.