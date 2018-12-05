المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية عن تحويل «أسبوع الإمارات البحري» إلى حدث سنوي عقب النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة على صعيد توطيد جسور التواصل بين أقطاب الصناعة البحرية العالمية، لاستشراف مستقبل القطاع البحري من منظور قائم على الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يأتي قرار تنظيم الحدث البحري الأول من نوعه على الخريطة الإقليمية سنوياً بدلاً من مرة كل عامين، تماشياً مع التزام السلطة البحرية بفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الدولي في تطويع الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية في خدمة مسيرة النهوض بالتجمع البحري المحلي والدولي.

وأفادت «دبي الملاحية» بأنها بدأت الاستعدادات لاستضافة «أسبوع الإمارات البحري 2019»، في خطوة سبّاقة على درب استقطاب استثمارات ضخمة إلى القطاع البحري المحلي.

وأشارت إلى أن الدورة المقبلة من الحدث تكتسب أهمية خاصة كونها تقام مع اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يحمل فرصاً استثنائية كونه محطة مفصلية على درب إبراز المكانة الحضارية والاقتصادية والإنسانية الرائدة لدولة الإمارات وإمارة دبي على الخريطة العالمية.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «قرار تنظيم (أسبوع الإمارات البحري) سنوياً عوضاً عن مرة كل عامين يمثل خطوة متقدمة على درب تعميم تجربة دبي الناجحة على صعيد الإمارات والعالم».