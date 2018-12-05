«أبوظبي العالمي» يستكمل آلية إجراءات «اعرف عميلك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن نجاح استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية «اعرف عميلك»، وإصدار سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق بالتعاون مع شركة «كي بي إم جي» تقريراً شاملاً يلخص نطاق ومتطلبات المشروع، وأبرز المكتسبات والفوائد التي تعود بالنفع على القطاع المالي في الدولة.

وكان المشروع انطلق في مارس الماضي بالتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية في الدولة بما يضم بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وشركة الأنصاري للصرافة، وشركة الفردان للصرافة، ومجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وذلك بهدف تطوير نموذج اختباري أولي لتحديد الإطار الحاكم والمتطلبات الوظيفية للمشروع الجديد، واختبار العمليات التشغيلية والتقنيات المستخدمة بما يشمل تقنية «الدفاتر المحاسبية الموزعة» ومنصة التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، بما يضمن عمل المشروع بشكل شمولي ومستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج، إن استخدام التقنيات الحديثة مثل منصات «بلوك تشين» أسهم في تمكين وتعزيز قدرة الآلية الإلكترونية لإجراءات عملية «اعرف عميلك» على تحقيق فوائد ملموسة تنعكس ايجاباً على عمل المؤسسات المالية في دولة الإمارات.