«أراضي دبي» تنظّم معرضين عقاريين دوليين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، بأنها ستنظّم معرضين عقاريين دوليين، الأول معرض دبي العقاري في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من السابع إلى 10 ديسمبر الجاري في مجمع باندرا كيرلا، بينما سيتم تنظيم معرض العقارات الفاخرة في مدينة شنغهاي الصينية قي الفترة بين السابع والتاسع من الشهر الجاري في مركز شنغهاي للمعارض.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إن «الدائرة تعتزم تسجيل حضور مميز لها، يليق بحجم ومكانة المعرضين، والتوقعات المحيطة بهما، كونه سيتم تنظيمهما في اثنتين من أكبر المدن على مستوى القارة الآسيوية».

وأضافت في بيان أنه «لتحقيق هذا الغرض، وضع قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في (أراضي دبي) خططاً ترويجية متكاملة لدعم المعرضين والمشاركين بهما من كبار المطورين العقاريين في دبي، ليقدموا للزوار مجموعة واسعة من العقارات المتنوعة والفاخرة، على نحو ينسجم مع متطلبات العصر، ويراعي تنوع شرائح المستثمرين».

وأشارت راشد إلى أن «مشاركة الدائرة في حدثين عالميين يقامان في الوقت نفسه تؤكد على جهودنا المتواصلة الهادفة إلى توفير كل السبل للمطورين، لمساعدتهم على الوصول إلى مستثمرين عقاريين».

وتابعت: «إذا أخذنا بالحسبان جاذبية سوقنا العقارية للمستثمرين من الجنسيتين الهندية والصينية، يمكننا أن نستنتج الأسباب الكامنة وراء تنظيم المعرضين في الهند والصين».