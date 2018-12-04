«ماركة» تُصدر تصحيحاً للقرارات المتّخذة في الجمعية العمومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت شركة «ماركة»، أمس، تصحيحاً للقرارات التي تمّت الموافقة عليها خلال جمعيتها العمومية، الخميس الماضي، وفي مقدّمتها خفض رأسمال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 450 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن الجمعية العمومية أقرت المقترحات الستة بغالبية أصوات المساهمين الحاضرين، وهي: مناقشة التقرير المقدم من قبل الخبير المستقل الذي تم تعيينه بناءً على طلب المساهمين (نسبة الموافقة 81.22%)، وإبراء ذمة جمال الحاي وخالد المهيري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نسبة الموافقة 77.43%)، إضافة إلى إبراء ذمة مدقق الحسابات «برايس ووترهاوس كويرز» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نسبة الموافقة 76.44%)، فضلاً عن الموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها (نسبة الموافقة 92.33%)، علاوة على خفض رأسمال أسهم الشركة من 500 مليون إلى 49.87 مليون درهم (نسبة الموافقة 77.33%)، إلى جانب تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص يخولونه باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإنجاز عمليات خفض وزيادة رأس المال (نسبة الموافقة 78.51%).