اقتصادية دبي: تجديد 12.9 ألف رخصة تجارية خلال أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن معاملات تجديد الرخص التجارية شكلت نحو 12 ألفاً و989 معاملة خلال أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 17.3%، مقارنة بشهر سبتمبر السابق (11 ألفاً و72 معاملة)، وتم إنجاز 5758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، بنسبة زيادة قدرها 11.9%، مقارنة بشهر سبتمبر السابق (5146 معاملة).

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن خدمة «التجديد التلقائي» تتمثل في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية، لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري، أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية، وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

وتأتي خدمة التجديد التلقائي في إطار جهود اقتصادية دبي، الرامية إلى تنفيذ استراتيجية «دبي مدينة لا ورقية» بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

ويتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط، وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وتوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ويجب توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية، حيث ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، وفي حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يتوجب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لهيئة التنظيم العقاري (إيجاري). وبإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر عن سنة، تتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة - عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة الموقع السابق نفسه.