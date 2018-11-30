«فورسيزونز نيويورك» يستقطب أعداداً متزايدة من الزوار الخليجيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت مديرة التسويق الرقمي في فندق «فورسيزونز نيويورك»، نيفيز الفاريز، إن الفندق المكون من 52 طابقاً، والذي افتتح قبل 25 عاماً، تحول إلى وجهة بارزة في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنه بات يستقطب أعداداً متزايد من الزوار والنزلاء من منطقة الشرق الأوسط، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الفاريز لـ«الإمارات اليوم» أن الفندق يمتاز بتصميمه المعماري المشيّد على طراز «آرت ديكو»، والإطلالات البانورامية للغرف والأجنحة التي توفر مناظر خلابة على «سنترال بارك» وأكثر المعالم السياحية شهرة في مانهاتن.

وبيّنت أن الفندق من فئة خمس نجوم، ويضم 368 مكاناً للإقامة.

وأضافت أن «فورسيزونز نيويورك» يتمتع بأحدث وسائل التكنولوجيا، كما يوفر أيضاً أكثر من 12 ألف قدم مربعة من قاعات الاجتماعات والاحتفالات.