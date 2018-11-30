3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من ثلاثة مليارات درهم. وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 739 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 99 مبايعة لأراضٍ بقيمة 900 مليون درهم، و640 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 800 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة «اليفرة 3»، تلتها مبايعة بقيمة 116 مليون درهم في منطقة «اليلايس 1».

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.