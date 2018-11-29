170 ألف سائح من الإمارات إلى فرنسا خلال العام الماضي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا في الوكالة الفرنسية لتنمية السياحة، كريم ميكاشيرا، إن «عدد السائحين من الإمارات إلى فرنسا جاءوا بالمركز الثاني خليجياً، خلال العام الماضي، وذلك بعدد 170 ألف سائح، وبمتوسط إنفاق يومي يبلغ 3000 دولار، فيما قضى هؤلاء السياح معدل 9.4 أيام في الوجهات الفرنسية، وهو من معدل الإقامة الأعلى للسياحة من مختلف الوجهات العالمية الواردة لفرنسا».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، في دبي، أمس، للإعلان عن إطلاق أول موقع إلكتروني رسمي للوكالة الفرنسية لتنمية السياحة، باللغة العربية، أن «(الموقع) يحتوى على خريطة تفاعلية للوجهات السياحية، إضافة إلى إرشادات وبيانات حول المدن الفرنسية والوجهات المفضلة للسائحين العرب، وذلك في إطار أنشطة رفع معدلات السياحة الواردة من الأسواق العربية لفرنسا، خصوصاً الخليجية التي تعدّ الأعلى في معدلات الإنفاق».

وأشار ميكاشيرا إلى أن «إجمالي السياحة الخليجية التي زارت الوجهات الفرنسية، خلال العام الماضي، بلغ 700 ألف سائح، واستأثرت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في عدد السياح بعدد 300 ألف سائح»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد السائحين من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين زاروا فرنسا العام الماضي، بلغ 2.5 مليون سائح».

وأوضح أن «إجمالي عدد السائحين من مختلف دول العالم لفرنسا، خلال العام الماضي، بلغ 89 مليون سائح، فيما تستهدف استقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 2020».