«مجموعة جميرا» تفتتح فندق «زعبيل هاوس» الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم «مجموعة جميرا»، افتتاح فندق «زعبيل هاوس من جميرا - الروضة» خلال الشهر المقبل، ليكون بذلك ثالث فنادق علامة «زعبيل هاوس من جميرا»، التي أطلقتها «المجموعة» في مطلع العام الجاري.

وأكدت المجموعة في بيان، أمس، أن الفندق يقع في «البرج 3»، ضمن مشروع «ذا أونيكس»، ويأتي الفندق بتصميم عصري يحاكي الفنادق التي تحمل علامة «زعبيل هاوس من جميرا». ويتكون مشروع «ذا أونيكس»، في قلب مدينة دبي، من ثلاثة أبراج تشكل مجمعاً متعدد الاستخدامات، يضم المباني السكنية والمرافق التجارية ومرافق الضيافة، إضافة إلى منصة تضم 32 متجراً ومطعماً ومقهى. ويضم الفندق 200 غرفة و10 شقق موزعة على 10 طوابق.