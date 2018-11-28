«تنظيم الاتصالات» تطلق «درون» لتحسين التغطية في المناطق الصحراوية

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، طائرة بدون طيار (درون) في المناطق الصحراوية التي يرتادها المواطنون بكثرة بصفة خاصة، وسكان الدولة بصفة عامة، وذلك لضمان جودة التغطية وجودة خدمات الاتصالات في تلك المناطق.

وأوضحت الهيئة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار مبادرة مشروع «تغطية» الذكي الذي أطلقته الهيئة في عام 2015، والذي يستهدف اختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة في الدولة، ومحاكاة تجربة المستخدمين، بهدف تطوير جودة خدماتها، فضلاً عن تحسين رضا المستهلكين من خلال تحسين الخدمات المقدمة.

يشار إلى أن «تغطية» يعمل عبر نظام تقني مبتكر، ويعتمد على مسوحات ميدانية لاختبار جودة الشبكات عبر استخدام سيارات وحقائب متحركة، ويعد إحدى المبادرات الذكية المقدمة لإسعاد المتعاملين. كما يشكل خطوة جديدة نحو الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات في الدولة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات بتحسين خدمات الاتصالات وسرعة التصدي ومعالجة الأعطال ومشكلات الشبكات.