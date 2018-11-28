«إكسبو 2020 دبي» يطلق برنامجاً لأفضل الممارسات العالمية في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «إكسبو 2020 دبي»، خلال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث، الذي عقد في دبي أخيراً، برنامجاً لأفضل الممارسات العالمية، ويهدف إلى تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على مستوى الدول والمجتمعات والأسر، من خلال جمع المبادرات البسيطة والفاعلة في الوقت نفسه، وتسليط الضوء عليها بهدف تبنّيها واستنساخها وتوسيع نطاقها ليكون لها أثر عالمي أكبر.

حضر الاجتماع 626 ممثلاً عن الدول المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليكون بذلك أكبر اجتماع للمشاركين الدوليين يُعقد حتى الآن.

الاجتماع الثالث

وتفصيلاً، اختتم «إكسبو 2020 دبي»، أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث، الذي شكل علامة فارقة في المسيرة نحو استضافة أول «إكسبو دولي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وشهد الاجتماع حضور 626 ممثلاً عن الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وشملت فعاليات الاجتماع عدداً من جلسات الإحاطة لتعريف ممثلي الدول بالتقدم المحرز في سير العمليات، وتفاصيل الدعم الذي يقدمه «إكسبو 2020 دبي» للدول المشاركة، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت فيها الدول المشاركة تصاميم الأجنحة ومحتواها وموضوعات مختلفة ذات صلة بمشاركتها. كما زار المشاركون الموقع للاطلاع عن كثب على سير الأعمال.

تواصل العقول

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «من خلال شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يهدف (إكسبو 2020 دبي) إلى توفير تجربة تتجاوز مجرد تقديم المعلومات إلى العمل على إنشاء منصّة للمعرفة والتعلّم تدفع كل زائر نحو مستويات جديدة من الوعي».

وأضافت: «عندما نسدل الستار على فعالياتنا في 2021، العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، نتطلع إلى أن نكون قد فتحنا أبواباً جديدة مع المجتمع الدولي. وسنحقق ذلك من خلال التعاون الذي يتيح لنا تشكيل هويات جديدة وغنية، بصفتنا أعضاء في مجتمعات أكبر، وأفراداً نتشارك في هويتنا الإنسانية».

صورة دورية

يشار إلى أنه تم تنظيم اجتماع المشاركين الدوليين، بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض، المنظمة الدولية المشرفة على معارض «إكسبو الدولية». وشهد الاجتماع، الذي يُنظم بصورة دورية، مشاركة سفراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للدول المشاركة وممثلين عن المكتب الدولي للمعارض، وأعضاء في اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي».

من جانبه، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فيسنتي لوسيرتاليس: «كان اجتماع المشاركين الدوليين لهذا العام مثمراً ومتميزاً، ونحن ممتنون لاستضافة (إكسبو 2020 دبي) لهذا الاجتماع التفاعلي الممتع والغني بالمعلومات».

وأضاف: «كانت ملاحظات الدول المشاركة، خلال اليومين الماضيين، في غاية الإيجابية، وخلال الجولة في الموقع لمسنا بأنفسنا التقدم المذهل في سير الأعمال الهادفة لتنظيم (إكسبو) دولي استثنائي. ونتطلع قدماً للتعرف إلى مزيد من تصاميم أجنحة الدول ومحتواها خلال الأشهر المقبلة».

برنامج جديد

وشهد الاجتماع إطلاق برنامج «إكسبو 2020 دبي» لأفضل الممارسات العالمية، تحت شعار «خطوات صغير.. قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام».

ويهدف البرنامج العالمي الجديد إلى تفعيل تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر، من خلال جمع المبادرات البسيطة والفاعلة في الوقت نفسه، وتسليط الضوء عليها، بهدف تبنيها واستنساخها وتوسيع نطاقها ليكون لها أثر عالمي أكبر. وقد تتاح للمتقدمين للبرنامج، الذين يقع عليهم الاختيار، فرصة عرض منتجاتهم وحلولهم أمام الملايين من الناس في «إكسبو 2020 دبي».