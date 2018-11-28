تزويد «إكسبو 2020 دبي» بحماية ثلاثية في «الأمن الإلكتروني»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة «دارك ماتر»، الشريك والمزود الرسمي للأمن الإلكتروني لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بأنه يتم العمل على تزويد أنظمة المعرض بتقنيات حماية ثلاثية متطورة في قطاع الأمن الإلكتروني، تعتمد سياسات حديثة عالمياً في قطاع البرمجيات والشبكات واستراتيجيات الاستخدام للأنظمة، ما يجعل المعرض أكثر أمناً في مواجهة تحديات الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

وأكد نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والتسويق في مجموعة «دارك ماتر»، الشريك الرسمي والمزود للأمن الإلكتروني لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ربيع دبوسي - على هامش مؤتمر «هاك إن ذي بوكس» للأمن الإلكتروني الذي عقد أعماله في دبي، أمس - أنه «يتم العمل على تنفيذ أنظمة متطورة للأمن الإلكتروني في معرض (إكسبو 2020 دبي)، اعتماداً على تقنيات عالمية حديثة، وتتركز في معايير تتعلق بالبرمجيات والشبكات واستراتيجيات وسياسات الاستخدام، ما يجعل فعاليات المعرض وأنظمته أكثر أماناً في مواجهة تحديات الاختراقات والهجمات الإلكترونية».