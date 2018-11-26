«أدنوك» تفتتح محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي المتطوّرة تكنولوجياً، التي تهدف إلى ضمان إمدادات مستمرة من الغاز، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الرئيسة في أبوظبي والفجيرة.

وأوضحت «أدنوك» في بيان، أن محطة الطويلة لضغط الغاز، التي تقع على مسافة 50 كيلومتراً شمال أبوظبي، تستخدم ما يصل إلى 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يومياً، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الغاز إلى محطة الطويلة عبر خط أنابيب (المقطع - الطويلة)، الذي أنشأته «أدنوك» لمعالجة الغاز أخيراً.

وشهد مراسم الافتتاح، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس آي جي»، المقاول الرئيس للمشروع، جو كايسر.

وقال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لضمان استمرار وتعزيز النمو في القطاعات كافة، ستسهم محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، حيث سيكون لها دور محوري في الجهود الهادفة لتنويع الاقتصاد، من خلال تأمين الإمدادات اللازمة لقطاع الصناعة، كما تسهم المحطة بشكل فاعل في تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكة توزيع الغاز المحلية، بما يضمن رفع كفاءة توصيل الغاز في الدولة».

وأضاف أن «المحطة ستقوم كذلك بدور رئيس في دعم جهود (أدنوك) لخدمة عملائها بشكل أفضل في مختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع أحد أهدافنا الاستراتيجية، المتمثل في ضمان توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز».

من جهته، قال كايسر إنه «انطلاقاً من أهمية هذا المشروع الاستراتيجي لدولة الإمارات، التزمت (سيمنس) بتنفيذه وتسليمه بكل كفاءة ودقة وفي وقت قياسي، حيث شكلت محطة الطويلة لضغط الغاز التابعة لـ(أدنوك) معياراً عالمياً ومثالاً رائعاً على تضافر جهود فرقنا المتميزة وشركائنا الأقوياء، الذي مكننا من تنفيذ الوعود الكبيرة التي التزمنا بها». ويأتي افتتاح محطة الطويلة لضغط الغاز بعد أقل من شهر من اعتماد المجلس الأعلى للبترول لاستراتيجية «أدنوك» الشاملة للغاز، التي تهدف إلى تمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإمكانية التحوّل إلى مصدر له.

يشار إلى أن محطة الطويلة لضغط الغاز، تتألف من ثلاث وحدات بطاقة معالجة لكل وحدة، تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وسيتم تشغيل اثنتين من وحدات الضغط على أن تكون الوحدة الثالثة احتياطية جاهزة للاستخدام.

افتتاح المحطة يأتي بعد أقل من شهر من اعتماد «الأعلى للبترول» لاستراتيجية «أدنوك» الشاملة للغاز.