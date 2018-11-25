مؤشرات التصيد الاحتيالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يحاول المحتالون نسخ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية من الشركات، لخداعك لإدخال المعلومات الشخصية وكلمات السرّ، ويمكن أن تساعدك هذه العلامات التي حدّدتها شركة «أبل» على تحديد عمليات التصيد الاحتيالي، ومن أبرزها أن يكون عنوان البريد الإلكتروني للمرسل أو رقم الهاتف غير مطابق لاسم الشركة التي يدعي انتماءه إليها، أو أن يكون عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم هاتفك مختلفاً عن الذي قدمته إلى هذه الشركة، أو أن تبدأ الرسالة بتحية عامة، مثل «عزيزي العميل»، معظم الشركات الشرعية ستضع اسمك في رسائلها الموجهة إليك. وقد يبدو الرابط شرعياً، ولكنه ينقلك إلى عنوان غير مطابق لعنوان موقع الويب الخاص بالشركة، أو تبدو الرسالة مختلفة بشكل كبير عن رسائل أخرى سبق لك تسلّمها من الشركة، قد تطلب منك الرسالة معلومات شخصية، مثل رقم بطاقة الائتمان أو كلمة السر الخاصة بحسابك.