المصدر: إعداد: أزاد عيشو

«ادخار الموظفين» هو برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصمّم لتشجيعك على اتباع أسلوب منظم في الادخار، لتنعم بمستقبل آمن، توفره شركة «الصكوك الوطنية»، بحيث يشجّع المتعاملين على تبنّي سلوكاً مالياً مسؤولاً. ووفقاً للشركة، فقد صمم هذا البرنامج الادخاري بحيث يمكنك خصم مبلغ محدد مسبقاً من راتبك شهرياً بشكل تلقائي من قبل القسم المختص بدفع رواتب الموظفين في الشركة، وإرساله مباشرة إلى حسابك في الشركة، التي تقوم بدورها بإصدار شهادات ادخار بالمبلغ.

وعند ادخار مبلغ محدد كل شهر، لن تقتصر الاستفادة على الادخار، بل ستتمكن أيضاً من تحقيق أرباح سنوية.

أما المدخرون بشكل منتظم فهم المتعاملون الذين يشتركون في خطة ادخار شهرية أو برنامج ادخار الموظفين عبر خدمة السحب المباشر، ليتم تحويل مبلغ الادخار بشكل شهري من حسابهم إلى حساب الشركة شهرياً.