«الطيران المدني»: 862 طائرة مسجّلة في السوق الإماراتية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن إجمالي عدد الطائرات المسجّلة في الدولة، ارتفع إلى 862 طائرة، بنهاية أكتوبر الماضي، منها 494 طائرة للناقلات الإماراتية الوطنية الأربع.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد الطائرات في أسطول شركة «طيران الإمارات»، وصل إلى 270 طائرة، فيما بلغ 123 طائرة لشركة «الاتحاد للطيران»، بينما بلغ حجم أسطول شركتي «فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، 61 و40 طائرة لكل منهما على التوالي.

ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني، فإن الرحلات التي تسيّرها الناقلات الوطنية تُمكّن المسافرين حالياً من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.

وبحسب الهيئة، يسهم قطاع الطيران في توظيف أكثر من 500 ألف شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد بلغ الإجمالي الكلي لعدد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات في عام 2017، أكثر من 126 مليون مسافر. أما عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، فقد بلغ أكثر من 98 مليون مسافر.