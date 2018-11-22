544 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرّفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 544 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 145 مبايعة بقيمة 238 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراض بقيمة 98 مليون درهم، و125 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 140 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 306 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تلتها مبايعة بـ11 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، التي تصدّرت المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 38 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ10 ملايين درهم في منطقة الحبية الثانية، فيما تصدّرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 32 مبايعة بـ14 مليون درهم.