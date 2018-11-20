«فلاي دبي» تعيد إطلاق رحلاتها إلى شيمكنت الكازاخية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها ستعيد إطلاق رحلاتها إلى مدينة شيمكنت الكازاخية، اعتباراً من 28 ديسمبر المقبل، مشيرة في بيان إلى أنها ستخدم هذه الوجهة، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «نحن سعداء بتعزيز رحلاتنا المباشرة بين الإمارات وكازاخستان، والتي تفتح فرصاً جديدة لتنمية حركة التجارة والسياحة»، لافتاً إلى أن «الناقلة تسير رحلات إلى كازاخستان منذ عام 2014، وهناك طلب جيد على الرحلات إلى هذه الدولة».

من جهته، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، جيهون أيفندي، إن «الناقلة تتطلع إلى جذب المزيد من المسافرين، من وإلى كازاخستان»، مشيراً إلى أن «السوق الكازاخية تعد سوقاً حيوية، بالنسبة لـ(فلاي دبي)».

وأضاف أن «الوجهة الجديدة ستعطي مسافرينا، من جميع الوجهات، سهولة السفر إلى كازاخستان، إضافة إلى تعزيز السفر من المنطقة إلى دبي، ومنها إلى العالم».