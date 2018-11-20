أفضل 6 وجهات سياحية للزيارة في ديسمبر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية، أفضل ست وجهات ضمن قائمة المحطات التي أوصت بزيارتها خلال ديسمبر، تشمل ما يلي:

1- دبي

تحتضن دبي العديد من الفعاليات والأنشطة خلال ديسمبر، مثل مهرجان دبي للتسوق واحتفالات رأس السنة الجديدة، حيث إن هذا الشهر من السنة يعد أفضل الأوقات لزيارة هذه المدينة الرائعة، واكتشاف تجارب سياحية مشوقة بدءاً من أفضل الحدائق المائية في العالم، أو التسوق وتذوق المأكولات الرائعة والترفيه.

2- النرويج

تعد النرويج الوجهة المثالية لمحبي الطبيعة، مع اشتهارها بالمضايق والجبال، إذ إن مدينة ترومسو تحتضن الكثير من المعالم السياحية التاريخية إلى جانب أنها توفر فرصة لمشاهدة الشفق القطبي الذي يجتذب الكثير من الزوار، كما يمكن الإبحار على طول المضيق البحري أو الذهاب في جولة بالحافلة في الريف النرويجي.

3- براغ

توفر براغ واحدة من أفضل أسواق عيد الميلاد في أوروبا مع متاجر متعددة لشراء الألعاب التقليدية، كما يمكن زيارة جسر تشارلز من القرون الوسطى وقلعة براغ وكاتدرائية القديس فيتوس، وتتنوع في براغ الأنشطة التي تجمع بين التمتع بالطبيعة الخلابة والتجول في الأحياء التاريخية الجميلة.

4- نيويورك

يمكنك أن تكون جزءاً من احتفالات عيد الميلاد في نيويورك مع القيام بجولة والتجول في الشوارع التي تتزين خلال هذه المناسبة، إضافة إلى التزحلق على الجليد، وزيارة تمثال الحرية ومبنى «إمباير ستيت»، فضلاً عن حضور العروض في المسارح المميزة، إلى جانب سوق العطلات الكبرى في وسط المدينة.

5- تايلاند

تعد تايلاند من أهم الوجهات السياحية في العالم والأكثر شعبية بين دول جنوب شرق آسيا، إذ توجد فيها الغابات الكثيفة، علاوة على الشواطئ الصافية، كما أن هناك مناطق سياحية عدة تتمتع بمناظر خلابة وتجذب الزائرين. ويمكن زيارة مهرجان النو، ومهرجان الموسيقى الجبلية. وتعتبر ماي هونغ سون، واحدة من المقاطعات الأكثر جمالاً في تايلاند، حيث إنها تحتضن مهرجانات شعبية.

6- ريكيافيك

تعتبر آيسلندا واحدة من أفضل الدول التي يمكن فيها التمتع برؤية الأضواء الشمالية، إذ يمكنك مشاهدة الشفق القطبي في العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك، والاستمتاع في هذه الوجهة بالينابيع الحارة الأرضية والمنتجعات. كما تعد ريكيافيك موطناً للعديد من المناظر الجميلة كالمضايق والشواطئ والخلجان.