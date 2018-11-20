نصائح لترقية تذكرتك إلى درجة رجال الأعمال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتوق الكثير من المتعاملين إلى تجربة السفر الممتاز على درجتي رجال الأعمال والأولى اللتين توفران مستويات رفاهية عالية، دون أن ينفقوا الكثير من الأموال، حيث إن تجربة السفر الممتاز لم تعد تعني مجرد مقعد أوسع ووجبة أكبر، وإنما تجربة ممتعة تشتمل على أسرة مسطحة بالكامل ووسائل الراحة في صالات كبار الشخصيات في المطار. وأشارت شركات ووكالات سفر، إلى أهمية السفر خلال أيام هادئة غير مزدحمة، لأن هناك دائماً فرصة لترقية مقعدك، مشدّدة على ضرورة الانضمام إلى خدمات الإشعارات الخاصة بترفيع درجة السفر لتلقي رسائل في حال توفرت إمكانية الترقية مقابل مبلغ بسيط في بعض الأوقات.

وأضافت تلك الشركات ومنها «ترافلر» أنه بالنسبة للمسافرين الذين يطلب منهم التحرك أو التنقل لإفساح المجال لعائلة الجلوس معاً فعليهم أن يكونوا لطيفين وأن يوافقوا فوراً، فهناك فرصة جيدة لحصولهم على مكافأة وترقية لدرجة السفر، وإبلاغ الموظفين في ما لو صادف عيد ميلادهم تاريخ السفر أو كانوا في رحلة لقضاء شهر العسل.

وبينت أنه في حال كانت هناك مشكلة حقيقية مع المقعد أو حزام الأمان، فيمكن بالتحدث بهدوء وسرية مع أقرب مضيف الذي قد ينقلك مباشرة إلى درجة أفضل، كما من المرجح أن تتم ترقية المسافرين الأحاديين أكثر من غيرهم، لافتة إلى أنه إذا كنت مسافراً مع مجموعة ولا تهتم كثيراً بالجلوس معهم، فتأكد من حجز منفصل لزيادة احتمالات الترقية.

وذكرت الشركات أن الإنفاق أكثر على رسوم الأمتعة يجعلك أقرب إلى ترقية الدرجة من دون مقابل إلى جانب التأكد من الاشتراك في برامج الولاء، إذا كنت من المسافرين الدائمين، مشيرة إلى أن الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لترقية أي تذكرة طائرة هي استخدام أميال شركة الطيران.

وأوضحت أنه بالنسبة لبعض شركات الطيران ستكلف الترقية إلى وجهة بين لندن ونيويورك ما بين 20 و30 ألف ميل طيران في كل اتجاه.

ولفتت الشركات إلى أنه يتم منح بعض الركاب الذين سجلوا في وقت مبكر عن المعتاد ترقية للمقعد، كما أنه في الوقت نفسه فإن بعض التذاكر الرخيصة (التذاكر التي يتم شراؤها كجزء من جولة سياحية أو تذاكر لا تشتريها مباشرة من شركة الطيران) غير مؤهلة للترقية باستخدام نقاط الولاء، غير أن السبيل الوحيد لضمان مقعد في درجة رجال الأعمال هو شراء تذكرة درجة رجال الأعمال.