«مطارات دبي» تطبق «بلانيت بايمنت» لاسترداد «الضريبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات دبي أمس، عن بدء تطبيق نظام «بلانيت بايمنت»، المشغل الذي عينته الهيئة الاتحادية للضرائب أخيراً، لتقديم خدمة استرداد الضريبة للسائحين بمطار دبي الدولي.

وجاء ذلك مباشرة عقب الإعلان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب أخيراً، الذي يوضح الخطوط العامة للشروط والإجراءات الخاصة باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند مغادرتهم البلاد.

ويعمل «النظام» من خلال وضع «علامة الإعفاء الضريبي» على إيصال المشتريات عند التسوق، شريطة أن يقدم السائح جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي الخاصة به، وقبل تسجيل الدخول على العميل المصادقة على عملية الشراء في أحد أكشاك «بلانيت بايمنت» الموجودة عند المرافئ الثلاثة لمطار دبي الدولي، وفي حالة اختيار بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم يتم استرداد الضريبة فوراً، ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقداً أن يحصلوا على أموالهم من خلال أحد منافذ «ترافيليكس» الموجودة في صالات المغادرة بالمطار.