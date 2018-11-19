أبوظبي تستضيف «أسبوع تنمية التجارة العالمي» غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي غداً، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «أسبوع تنمية التجارة العالمي»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، موخيسا كيتوي. ويشارك في الحدث أكثر من 800 شخص، من بينهم أكثر من 200 شخصية بارزة من مسؤولين حكوميين وممثلي شركات شبه حكومية والقطاع الخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن رؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية. ويعقد المؤتمر تحت شعار «الشراكة العالمية في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية»، ويهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم التجارة العالمية، ويمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادلات التجارية العالمية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أن دولة الإمارات حققت سمعة مرموقة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وأحرزت مكانة بارزة على مسارات التجارة العالمية.