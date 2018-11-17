11.8 مليار درهم أرباح 12 شركة عقارية مدرجة في 9 أشهر

المصدر: مدحت السويفي – دبي

حققت 12 شركة عقارية، مدرجة في أسواق المال المحلية، أرباحاً بلغت 11.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 8.6 مليارات درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، مستنداً إلى البيانات المالية المعلنة للشركات.

وأظهر الرصد أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية الـ12 نما بنسبة 17%، حيث ارتفعت من 42.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى 49.7 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

أرباح مجمعة

وتفصيلاً، سجلت 12 شركة عقارية، مدرجة في سوقي دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً مجمعة، بلغت 11.8 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، مستنداً إلى البيانات المالية المعلنة للشركات.

وحققت شركة «إعمار العقارية» أعلى قيمة من حيث الأرباح، التي بلغت 5.26 مليارات درهم، تلتها شركة «إعمار للتطوير» وبلغت أرباحها 2.49 مليار درهم، فيما بلغت أرباح «إعمار مولز» نحو 1.63 مليار درهم، ثم جاءت شركة «داماك العقارية» في المركز الرابع بأرباح بقيمة 1.1 مليار درهم.

ومن حيث نسب النمو، تصدرت شركة «أرابتك» الشركات من حيث نمو الأرباح، محققة 141% خلال فترة المقارنة، حيث زاد صافي أرباحها إلى 181 مليون درهم في تسعة أشهر من 2018، مقارنة مع 75 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2017. وتلتها شركة «الاتحاد العقارية»، التي تحولت من الخسارة بقيمة 2.2 مليار درهم في تسعة أشهر من 2017، إلى الربحية بواقع 146 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة نمو بلغت 106%.

رأس الخيمة

في المقابل، تصدرت رأس الخيمة العقارية قائمة الشركات التي تراجعت أرباحها، وذلك بنسبة 93%، حيث سجلت ستة ملايين درهم مقارنة مع 75 مليون درهم خلال فترة المقارنة، تلتها مجموعة الشارقة التي تراجعت أرباحها بنسبة 57.1%، لتصل إلى ثلاثة ملايين درهم، مقارنة مع سبعة ملايين درهم خلال فترة المقارنة، تلتها شركة «داماك العقارية» التي حققت تراجعاً في أرباحها بنسبة 53%، لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.3 مليار درهم، خلال فترة المقارنة.

وأظهر الرصد أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية الـ12 نما بنسبة 17%، حيث ارتفعت من 42.3 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وصولاً إلى 49.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وجاءت «إعمار العقارية» على رأس أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 17.3 مليار درهم، مقابل 13.4 مليار درهم في التسعة أشهر من العام الماضي، تلتها إعمار للتطوير بقيمة إيرادات إجمالية بلغت 10 مليارات درهم، مقابل 6.5 مليارات درهم، خلال فترة المقارنة.

أداء القطاع

من جانبه، قال مدير فرع شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «أداء القطاع العقاري جاء متبايناً، فهناك شركات حققت أداء جيداً، في مقابل شركات حققت خسائر نتيجة للضغوط على هوامش الربحية لهذه الشركات، بدعم من التحديات التي واجهت القطاع، في ما يتعلق بالمبيعات»، مشيراً إلى أن تخفيض رأس المال لبعض الشركات العقارية، كان أيضاً له أثر سلبي في أداء القطاع العقاري، لاسيما في سوق دبي المالي.

من جهته، أكد مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب للخدمات المالية»، طارق قاقيش، أن «هناك ضغوطاً على القطاع العقاري، أثرت في هوامش ربحية الشركات العقارية، وهو ما أظهرته النتائج المالية لبعض الشركات العقارية في كلا السوقين»، مستشهداً بشركة «داماك العقارية» في سوق دبي المالي، وشركة «الدار العقارية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- «إعمار العقارية» حققت أعلى قيمة من حيث الأرباح مسجلة 5.26 مليارات درهم.