خلود الدرمكي: العمل الحكومي «شرف».. والرقم واحد حافز للنجاح

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

«نحن لا نمكّن المرأة.. نحن نمكّن المجتمع بالمرأة».. مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل مصدر إلهام للمواطنة خلود الدرمكي، التي تشغل منصب مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في هيئة التأمين، والتي أكدت أن هذه المقولة تعد بالنسبة لها شغفاً يومياً، تجدد به أهدافها في العمل.

وقالت الدرمكي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذه المقولة من الأقوال التي تلهمني وتدفعني دائماً للعمل، وتعد امتداداً للنهج الذى أسست عليه المرأة في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وشددت الدرمكي على أن «العمل الحكومي شرف لكل شخص، إذ إنه يسهم في بناء ورفع اسم الدولة في المجال الذي يعمل به، ولا يرتبط عمل الشخص بمسماه الوظيفي ولكن بمدى ولائه، باعتباره مقياساً كافياً للتميز والإبداع في المجال الذي يعمل به».

وأضافت أن «للرقم (1) حضوراً دائماً أمام عيني، ما يعطيني الدافع والحافز، إذ إن الحفاظ على قمة النجاح أصعب من محاولة بلوغها، لذا فإن ما وصلنا إليه من مكانة يحتم علينا استمرار العمل على تطوير قدراتنا ورفع كفاءاتنا».

التحصيل العلمي

وعن تحصيلها العلمي، قالت الدرمكي: «حصلت على بكالوريوس الاتصال والعلاقات العامة في جامعة الشارقة، بما ساعدني على العمل في مجال الإعلام، ومنحني اتساعاً في الرؤية للبرامج والعمل الإعلامي والاتصال الحكومي، ثم حصلت على دبلوم (خبير التميز المؤسسي) بما ساعدني على المساهمة في تطوير منظومة الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة التأمين». وتابعت: «التحقت بالعمل في هيئة التأمين عام 2008، وكان انتقالي إليها من أهم محطات حياتي المهنية، حيث تمثل لي بيئة محفزة وإيجابية للعمل والإبداع في جميع التخصصات التي تضمها الهيئة».

تحديد الأهداف

وأضافت «العمل في هيئة التأمين أسهم في تحديد أهدافي، وكان له الدور الفعال منذ التحاقي به نائباً لمدير إدارة الخدمات المساندة، الى أن تدرجت في السلم الوظيفي ضمن قيادات الصف الأول في الهيئة، وصولاً إلى منصب مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي».

وعن سبب اختيارها العمل في مجال قطاع التأمين قالت: «إننى أسهم في تطوير وتعزيز الجانب الإعلامي لهيئة التأمين من خلال دوري مدير لإدارة الاتصال الاستراتيجي، وذلك بدعم من قيادة الهيئة التي تدعم التواصل الإعلامي والمبادرات الإعلامية والتوعوية المختلفة، والتي هي مرآة المؤسسات والجهات بشكل عام»، لافتة إلى أن «اكتساب الخبرات والمهارات المتعددة يعطيني الحافز لكي أجدد أهدافي اليومية من إنتاج وإبداع وابتكار في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، فالمرأة لها دور فعال في المجتمع، وتحديداً المرأة العاملة التي تواجه تحديات، كونها أماً وربة منزل وكونها موظفة ولها أهداف يجب تحقيقها».

نصائح للشباب

ومن النصائح الذي وجهتها الدرمكي للشباب لتمكينهم في سوق العمل أن «تأهيل الشباب لسوق العمل هو من أهم المحاور والأهداف التي تدعمها الحكومة، بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة والتدريب العملي والميداني لكل الخريجين، ونظراً لأهمية تلك الرسالة التي توليها الدولة والتي تعود بالنفع ليس على الشباب وحدهم بل على المجتمع ككل، والمساهمة فى معرفة مفاتيح النجاح في حياتهم والتدريب عليها بأسلوب تفاعلي وهادف ليؤكد على إصرارهم لإثبات الذات وتقديم قيمة حقيقية مضافة لأنفسهم وللمجتمع».

وتابعت: «بينما العديد من شباب الوطن يتجهون للحاق بركب الوظائف الحكومية، فإننى أرى أن الجهات المعنية بالدولة تسهم وتعزز بشكل واضح أهمية تواجد الشباب والخريجين بالقطاع الخاص، وتوفير ميزات ومنافع تناسبهم، وعليه يجب على الشباب الانخراط في سوق العمل بشتى قطاعاته والتي منها يكتسب الخبرات والمعرفة التي تؤهله للتدرج الوظيفي».

وعن أهم التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية قالت الدرمكي: «مثل الكثير من الأمهات العاملات، واجهتنى تحديات عدة، أتذكر منها متاعب الجمع بين الحمل ودراسة (دبلوم التميز المؤسسي)، الذي هو بمثابة هدف أطمح إليه، لكي أعزز وأطور من عملي مديرة لإدارة الاتصال الاستراتيجي، واستطعت أن أوفق بين الأمرين والحصول على (دبلوم التميز)».

تكريم

قالت مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بهيئة التأمين، خلود الدرمكي، إنه أثناء توليها مسؤولية إدارة الموارد البشرية بهيئة التامين، حصدت الهيئة جائزة «الجهة الرائدة في إدارة الموارد البشرية»، ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها الهيئة في مجال تطوير الموارد البشرية وتنمية أدائها.