تمويل منزلي بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم على 25 سنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إعمار للتطوير» أنها تتعاون مع «نور بنك»، لتقديم برنامج التمويل المنزلي الحصري السريع للمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين العالميين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، حيث يقدم تمويل «نور بنك» المنزلي المتوافق مع أحكام الشريعة تمويلاً مضموناً بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم للراغبين في الاستثمار في مشروعات «إعمار»، يتم سدادها على فترة مطوّلة تصل إلى 25 عاماً تغطي 50% من إجمالي قيمة العقار على الخارطة في دبي، وبأفضل معدلات الأرباح.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإنه يمكن الاستفادة من عرض التمويل المنزلي في مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية في «وسط مدينة دبي» و«خور دبي» و«دبي هيلز استيت»، إذ لا يتوجب على المستثمرين سوى سداد 50% قبل التسليم، و50% يمكن دفعها عبر برنامج «نور بنك» للتمويل المنزلي عند التسليم.

ويتيح برنامج التمويل للموظفين ذوي الرواتب أو المستثمرين من ذوي الأعمال الخاصة الحصول على تمويل سريع، حيث يتم استكمال جميع الإجراءات والوثائق بسلاسة تامة.

وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي، إن «دبي تتمتع بالمقومات التي تجعل من الاستثمار في القطاع العقاري فرصة قيّمة بالنسبة للمستثمرين».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في «نور بنك»، مفضل كاجيجي، إن «هذه الشراكة تعدّ خطوة مهمة تنسجم مع التزام (نور بنك) بتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة».