1.68 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت شركة «أدنوك للتوزيع» صافي أرباح بلغ 1.682 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ارتفعت أرباح الشركة، قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء، إلى 2.157 مليار درهم، بنمو قدره 33%، فيما حققت تقدماً قوياً في تعزيز السيولة بلغت نسبته 68% على أساس سنوي، أي ما يصل إلى 1.63 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وأفاد البيان بأن هذا الارتفاع يسري على نتائج الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفع هامش الأرباح، قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء، إلى 13% مقارنة بنسبة 11% حققتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات الوقود خلال هذه الفترة 7.179 مليارات لتر، وذلك بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وشهدت متاجر التجزئة لدى «أدنوك للتوزيع» ارتفاعاً في المعاملات خلال الربع الثالث، مقارنة بنتائج الربع الثاني، إذ يعود ذلك إلى مبادرات الإدارة التي ساعدت على تحسين تجربة العملاء، ما أدى إلى زيادة الإقبال على المتاجر.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «نتائج الربع الثالث من عام 2018 تؤكد نجاح جهود الشركة لتحقيق استراتيجيتها الطموحة، ما ساعد في تحقيق نتائج مالية قوية والمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن الشركة «حققت تقدماً جيداً في دعم الركائز الرئيسة الثلاث التي تقوم عليها استراتيجيتها، وتشمل: المنتجات النفطية، وغير النفطية، ومبادرات تعزيز الكفاءة المالية».