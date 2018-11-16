«طيران الإمارات»: 10% ارتفاعاً في الإيرادات إلى 48.9 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت أرباح شركة «طيران الإمارات» الصافية 226 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2018 - 2019، بتراجع نسبته 86% عن أرباح الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، فيما سجلت الإيرادات بما في ذلك دخل العمليات الأخرى 48.9 مليار درهم، بنمو نسبته 10% عن العام السابق.

ويرجع ذلك إلى زيادة المرونة في استخدام السعة المقعدية، وتحسن ملاءة المقاعد على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، ما يعكس مستويات عالية لطلب العملاء على منتجات «طيران الإمارات».

وارتفعت التكاليف التشغيلية لـ«طيران الإمارات» بنسبة 13%، في حين سجلت الطاقة الكلية زيادة بنسبة 3%.

وخلال الفترة من أول أبريل حتى 30 سبتمبر 2018، نقلت «طيران الإمارات» 30.1 مليون راكب بنمو نسبته 3% عن الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بقيت كميات الشحن المنقولة ثابتةً من دون تغيير عند 1.3 مليون طن، في حين تحسن العائد بنسبة 11%. وجاء هذا الأداء الجيد بفضل استثمارات «الإمارات للشحن الجوي» في منتجات وخدمات جديدة مخصصة لقطاعات محددة، ما منحها ميزة تنافسية قوية في سوق الشحن الجوي العالمية التي تشهد عودة تدريجية إلى التعافي.

وتسلمت الناقلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، ثماني طائرات جديدة (ثلاث طائرات A380 وخمس طائرات بوينغ 777)، بينما أخرجت سبع طائرات قديمة من الخدمة، على أن تخرج أربع طائرات أخرى بحلول 31 مارس 2019.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، أطلقت «طيران الإمارات» خدمات نقل جديدة إلى كل من لندن ستانستد (المملكة المتحدة) وسانتياغو (تشيلي). كما وفرت خدمة جديدة بين دبي وأوكلاند عبر بالي. وفي 30 سبتمبر 2018، كانت الشبكة العالمية لـ«طيران الإمارات» تغطي 161 وجهة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست، بأسطولها المكون من 269 طائرة بما في ذلك طائرات الشحن.

وواصلت الناقلة تطوير شراكتها مع شركة «فلاي دبي»، وتوفير مزيد من المزايا للعملاء، حيث قامت الناقلتان بدمج برنامجيهما لمكافأة الولاء تحت «سكاي واردز طيران الإمارات»، كما أصبح العملاء يتمتعون بمزيد من خيارات السفر مع مواصلة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» الاستفادة من تكامل شبكتيهما لتحسين جداول الرحلات وتوفير رحلات ربط جديدة بين المدن عبر دبي، إضافة إلى إطلاق خدمات إلى محطات جديدة، بما في ذلك كينشاسا (الكونغو) وكراكوف (بولندا) وكاتانيا (إيطاليا) في النصف الأول من السنة المالية 2018/‏‏‏ 2019.