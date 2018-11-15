أدنوك للتوزيع" تستمر في النمو وتسجِّل ارتفاعاً قوياً في أرباح الربع الثالث من عام 2018

أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن صافي ربحها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2018، والذي بلغ 1,682 مليار درهم أي بزيادة قدرها 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 2,157 مليار درهم، بنمو قدره 33%. كما حققت الشركة تقدماً قوياً في تعزيز السيولة بلغت نسبته 68% على أساس سنوي أي ما يصل إلى 1,630 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

ويسري هذا الارتفاع على نتائج الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 13% مقارنة بنسبة 11% حققتها "أدنوك للتوزيع" خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات الوقود خلال هذه الفترة 7,179 مليار لتر، وذلك بانخفاض نسبته 2.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت متاجر التجزئة لدى أدنوك للتوزيع ارتفاعاً في المعاملات في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بنتائج الربع الثاني، ويعود ذلك إلى مبادرات الإدارة التي ساعدت على تحسين تجربة العملاء ما أدى إلى زيادة الإقبال على المتاجر.