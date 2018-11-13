180 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشف مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض وصل حالياً إلى 180 دولة، مشيراً إلى أن دبي ستستضيف نهاية الشهر الجاري اجتماع المشاركين الدوليين بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم.

وذكر المكتب على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان رسمياً عن مشاركة فنلندا في المعرض، أن البنية التحتية الأساسية في «إكسبو 2020 دبي» ستكون جاهزة بنسبة 100% قبل عام من انطلاق المعرض.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب العلي، إن «عدد الدول التي أكدت مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي)، وصل حالياً إلى 180 دولة»، متوقعاً أن «يرتفع هذا العدد خلال الفترة القريبة المقبلة».

وأضاف العلي لـ«الإمارات اليوم»، أن «180 دولة أعلنت عن مشاركتها في المعرض بشكل رسمي، فيما نتوقع أن تبادر المزيد من الدول إلى الإعلان رسمياً عن ذلك»، لافتاً إلى أن «دبي ستستضيف خلال نهاية الشهر الجاري اجتماع المشاركين الدوليين بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم اطلاع الوفود المشاركة وممثلي شركاء (إكسبو دبي) على أحدث المستجدات في رحلة استضافة أول (إكسبو دولي) يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وأوضح أن «الاجتماع سيناقش تسهيل عملية اندماج المشاركين بمشروع (إكسبو) بما في ذلك الإجراءات والآليات ليكونوا جزءاً من الحدث الدولي»، مشيراً إلى أن «الكثير من الدول أعلنت عن بدء تشييد أجنحتها الخاصة في إطار المشاركة في (إكسبو 2020 دبي)».

وأكد العلي أن «البنية التحتية الأساسية في (إكسبو 2020 دبي) ستكون جاهزة بنسبة 100% قبل عام من بدء المعرض»، لافتاً إلى أن «عمليات التحضير لمختلف المشروعات وصلت إلى مراحل متقدمة».

إلى ذلك، أعلنت فنلندا عن مشاركتها الرسمية في «إكسبو 2020 دبي» خلال مؤتمر صحافي، في دبي، أمس.

وقال المفوض العام لفنلندا في «إكسبو دبي»، سيفيري كينالا، خلال المؤتمر مع العلي، إن «فنلندا تحرص على المشاركة الدائمة في الحوار الدولي، وتسعى لإيجاد الحلول من خلال التعاون مع شركائها»، مشيراً إلى أن «(إكسبو 2020 دبي) يقدم فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الحالية وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء في الإمارات والعالم العربي والعالم».

وأضاف كينالا أن «فنلندا هي البلد الأكثر خضرة في العالم، حيث الهواء النقي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة»، مشيراً إلى أن «هذه الطبيعة تعد مصدر إلهام لإيجاد حلول مستدامة».

وأفاد بأن «الجناح الفنلندي يوفر خلال (إكسبو دبي) ملاذاً إيجابياً لتعزيز أواصر التعاون والنجاح، كما أنه يقدم حلول أعمال مبتكرة».

جناح فنلندا

يستوحي جناح فنلندا في معرض «إكسبو 2020 دبي» تصميمه من الطبيعة الفنلندية الهادئة، حيث يضم مزيجاً من المؤثرات البصرية التي تجمع بين الثقافتين الفنلندية والعربية.

وأوضحت هيئة السياحة الفنلندية، أن القسم الخارجي للجناح مطلي باللون الأبيض كلون الثلج الذي تتميز به فنلندا، فيما يعطي المدخل انطباعاً عن الخيمة العربية.

وأضافت أن الممر الهادئ داخل الجناح يوفر ملاذاً مريحاً من صخب أجواء «إكسبو» الدولي المزدحم، في حين تقدم المعروضات مزيجاً من الخبرات والمعلومات حول الابتكار المستمر والحلول المستدامة، مشيرة إلى أن الجناح سيعرض أبرز الخبرات الفنلندية في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا والسياحة.