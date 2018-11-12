«طيران الإمارات» تسهّل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات بأنه أصبح بإمكان المسافرين اختبار تجربة متميزة مع خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة، أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، فيما يتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه يمكن حجز الخدمة على الموقع emirates.com قبل 12 أو 48 ساعة من وقت إقلاع الرحلة، ومن ثم يصل أحد موظفي «طيران الإمارات» إلى المنزل أو الفندق أو المكتب، أو أي موقع في دبي، لوزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها، إضافة إلى إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تتيح للمسافرين خلال ديسمبر المقبل، إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها تتسلم الأمتعة وتنهي الإجراءات الجمركية وتسلمها للعملاء، ما يتيح لهم تجربة سفر خالية من المتاعب، كما يمكن للقادمين إلى دبي الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة في المطار والانطلاق للتجول في المدينة.