اتفاقية بين «أدنوك» و«وانهوا» الصينية لبيع الغاز المسال

المصدر: شنغهاي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اتفاقية طويلة الأجل مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، تقوم بموجبها الأخيرة بشراء كميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً من إنتاج «أدنوك» من الغاز البترولي المسال، وذلك على مدى 10 سنوات مقبلة.

وقّع الاتفاقية مدير دائرة التسويق والتجارة في «أدنوك»، عبدالله سالم الظاهري، ونائب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، كو جوانجو. وتمثل هذه الاتفاقية تطوراً مهماً يسهم في توسعة علاقات التعاون بين «أدنوك» وشركائها وعملائها في الصين.

وقال الظاهري: «يسهم إبرام هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأجل لبيع الغاز البترولي المسال لمستخدم نهائي رئيس في تعزيز مكانة (أدنوك) كمورد أساسي للنفط الخام والمنتجات البترولية إلى الاقتصادات النامية في آسيا، وتتماشى الاتفاقية مع التزام (أدنوك) بتحقيق أفضل قيمة تجارية من منتجاتها وتسهم في توسعة قاعدة عملائها بما يمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات بيع قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب الاستفادة من كل الفرص التجارية».

وتنتج «أدنوك» نحو 10.5 ملايين طن متري سنوياً من الغاز البترولي المسال يتم تسويقها وبيعها محلياً وفي أنحاء العالم كافة.

من جانبه، قال كو جوانجو: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (أدنوك)، ومواصلة العمل على استكشاف مجالات التعاون المحتمل بين شركاتنا، سواء في الصين أو في دولة الإمارات، لتحقيق المزيد من القيمة من مبادرة (طريق واحد حزام واحد)».