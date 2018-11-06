«دبي للمشاريع الناشئة» تطلق الدورة الثالثة من «شبكة شراكات الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، الدورة الثالثة من برنامج «شبكة شراكات الأعمال»، بهدف تعزيز التعاون المشترك والشراكات التجارية بين الشركات البارزة في الإمارة وأصحاب المشروعات الناشئة.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن أربع شركات رئيسة في إمارة دبي، تشارك الدورة الثالثة من البرنامج، هي: «مجموعة بريد الإمارات» و«أسواق» و«سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» و«أكسيوم تليكوم»، حيث عرضت كل شركة التحديات التي تواجهها في عملياتها وأنشطتها، في حين تقوم الشركات الناشئة بتقديم حلول لمعالجة هذه التحديات، ما يفتح الباب واسعاً أمام شراكات ناجحة وحلول متقدمة لتحديات قائمة.

وأكدت «غرفة دبي» أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات الناشئة حول العالم للمشاركة في هذا البرنامج الذي يوفر حلولاً للشركات الرائدة، مشيرة إلى أنه يمكن المشاركة في البرنامج عبر الرابط الآتي: http:/‏‏/‏‏www.dubaichamber.com/‏‏dubaistartuphub/‏‏marketaccess/‏‏، على أن يغلق باب الترشيح أمام الشركات الناشئة في 10 ديسمبر المقبل.

وتشمل التحديات التي أعلنتها مجموعة بريد الإمارات لأصحاب المشروعات الناشئة إيجاد حلول وبرامج مبتكرة في مجال تدريب الموظفين، إضافة إلى حلول تقنية جديدة لتحسين سلامة موظفي البريد خصوصاً سائقي الدراجات.

بدورها، حدّدت «أسواق» التحديات التي تواجهها لإيجاد حلول ذكية ومبتكرة للتخلص من المنتجات المنتهية صلاحيتها في المتجر.

من جهتها، حددت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» التحديات التي تواجهها والتي تشمل إيجاد حلول وخدمات ومنتجات مبتكرة في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة.

وركزت «أكسيوم تليكوم» في تحدياتها على إيجاد حلول لإدارة العمليات التجارية والتحول الرقمي.