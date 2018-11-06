119 ألف مسافر عبر «آل مكتوم الدولي» في 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار آل مكتوم الدولي 119 ألف مسافر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنمو نسبته 26.1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطاقة الاستيعابية للناقلات المستخدمة للمطار، نتيجة تسييرها طائرات عريضة البدن.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي، في بيان أمس، أن أوروبا الغربية تصدرت قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تعاملت مع المطار، خلال الربع الثالث من عام 2018، بإجمالي 40 ألفاً و349 مسافراً، تلتها أوروبا الشرقية مع عدد مسافرين بلغ 38 ألفاً و740 مسافراً.

أما من حيث أبرز المدن تعاملاً مع المطار، فقد حلت مدينة بيروت على رأس القائمة بإجمالي 20 ألفاً و566 مسافراً، تلتها عمان مع 16 ألفاً و166 مسافراً، ثم مدينة كاتوفيتسي بإجمالي 10 آلاف و277 مسافراً.

يشار إلى أن 10 ناقلات تقوم حتى الآن بتسيير رحلات عبر المطار، بمعدل 21 رحلة أسبوعياً، تخدم ست وجهات دولية، فضلاً عن 20 شركة طيران متخصصة في الشحن، تخدم أكثر من 45 وجهة.