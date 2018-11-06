«طيران الإمارات» تشغل «بوينغ 777» إلى فيينا مطلع ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، أمس، بأنها ستبدأ اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل تشغيل طائرة «بوينغ 777-300ER»، المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي وفيينا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات «بوينغ 777-300ER»، تمتاز بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة، توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، حيث تتمتع باستقلالية تامة.

وأضافت أن المقصورات الثلاث: (الأولى، ورجال الأعمال، والسياحية)، على أحدث طائرات الإمارات الـ«بوينغ 777»، خضعت لبرنامج تطوير شمل أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد، وترقية نظام الترفيه الجوي في جميع الدرجات.