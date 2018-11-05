«الاتحادية للضرائب»: لا تأثير لـ«القيمة المضافة» على أرباح مساهمي التعاونيات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على أرباح المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية.

وكشفت الهيئة في ندوة عقدتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أنه سيتم قريباً توفير خدمتي التحقق من رقم التسجيل الضريبي لمنشآت الأعمال في الفواتير الضريبية، وحاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية من خلال تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة، للتسهيل على المستهلكين وأصحاب الأعمال.

وتفصيلاً، قالت مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، إنه لا يوجد تأثير لضريبة القيمة المضافة بأي شكل على أرباح المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية بالدولة.

وأوضحت الحبشي، في ندوة عقدتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، في أبوظبي، أول من أمس، بعنوان «ضريبة القيمة المضافة.. تحديات وحلول لرواد الأعمال»، أن «القيمة المضافة» ضريبة استهلاكية يتم تطبيقها على المستهلكين دون التأثير على أرباح المساهمين.

وأضافت أن أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن تتمثل في تسديد الضريبة على العقود طويلة الأجل التي لها دفعات مستمرة على آجال مستقبلية، مطالبة أصحاب الشركات بتنظيم الدفعات المالية لهذه العقود على أساس مواعيد الإقرارات الضريبية حتى لا يدفع صاحب العمل الضريبة قبل مواعيد الأقساط.

ولفتت الحبشي، إلى أنه على المتهربين من النظام الضريبي دفع غرامات تصل إلى 20 ألف درهم بجانب تسديد غرامات تتعلق بعدم حفظ السجلات الضريبية، موضحة أن الغرامات تسري كذلك على الذين يمارسون التجارة الإلكترونية وليس لديهم رخص، إضافة إلى أصحاب الرخص الذين يمارسون هذه التجارة إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375 ألف درهم.

وطالبت رجال الأعمال والمستهلكين بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي لمنشآت الأعمال في الفواتير الضريبية، مشيرة إلى أن الهيئة أطلقت منذ فترة على موقعها الإلكتروني خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي، فضلاً عن خدمة حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية.

وكشفت أنه سيتم توفير الخدمتين قريباً من خلال تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة للتسهيل على المستهلكين وأصحاب الأعمال.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إلى مطالبة كثير من رواد الأعمال باتخاذ إجراءات فعالة لسرعة استرداد الضريبة، لاسيما في ظل الحاجة المستمرة لأصحاب المشروعات الناشئة للسيولة.

تساؤلات

أثار رجال أعمال مواطنون خلال ندوة «ضريبة القيمة المضافة.. تحديات وحلول لرواد الأعمال»، مسألة التجارة الإلكترونية وارتفاع أسعارها بعد الضريبة، وعدم تسجيل بعض ممارسيها في النظام الضريبي، متسائلين عن مدى خضوع بعض أصحاب الرخص للضريبة. وطالبوا بخفض أسعار الوكلاء الضريبين باعتبار أن البعض بالغ في أسعار خدماته بعد الضريبة، فضلاً عن بعض استفسارات رواد الأعمال الخاصة بسبل استرداد الضرائب.

تسديد الضريبة على

العقود الآجلة أبرز

التحديات التي تواجه

الشركات الصغيرة.