«دوكاب» تبدأ توريد الكابلات لخط مترو «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «دوكاب» المتخصصة في تصنيع كابلات النحاس والألمنيوم، بأنها بدأت توريد الكابلات لخط مترو معرض «إكسبو 2020 دبي»، فيما تتنافس على التوريدات الخاصة بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وأكدت الشركة أنها استطاعت رفع صادراتها إلى السوق الأميركية، رغم الرسوم المفروضة في هذه السوق، مشيرة إلى زيادة صادراتها إلى السوق الأسترالية العام الجاري بنسبة 15%، مقارنة بالعام الماضي.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «دوكاب» المتخصصة في تصنيع كابلات النحاس والألمنيوم، محمد عبدالرحمن المطوع، إن «الشركة بدأت توريد الكابلات لخط مترو معرض (إكسبو 2020 دبي)، لاسيما الكابلات المقاومة للحرائق».

وأضاف المطوع في تصريحات صحافية، أمس، أن «(دوكاب) ورّدت خلال الفترة الأخيرة كابلات متنوعة إلى مشروعات مختلفة مجاورة لمنطقة المعرض وداخله»، مشيراً إلى «العمل على استمرار التوريد إلى عدد من المشروعات حسب المخططات الزمنية لتنفيذها».

وذكر أن «الشركة تتنافس على التوريدات الخاصة بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي التي تم الإعلان عنها، أخيراً، وذلك من خلال المناقصة المتعلقة بذلك»، لافتاً إلى «إنجاز مرحلة التوريد الأولى لمحطة (براكة) النووية السلمية، فيما تواصل حالياً عمليات التوريد للمراحل المختلفة».

إلى ذلك، أكد المطوع أن «(دوكاب) استطاعت رفع صادراتها إلى السوق الأميركية، على الرغم من الرسوم المفروضة في هذه السوق، كما أنها تعتزم التوسع فيها عبر توريد الكابلات في مجالات مختلفة».

وأوضح أن «الشركة رفعت صادراتها إلى السوق الأسترالية العام الجاري بنسبة 15%، مقارنة بالعام الماضي، فيما تعمل على تعزيز صادراتها إلى السوق المصرية، خصوصاً من خلال مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما تعتزم التوسع بصادراتها إلى دول شمال ودول غرب إفريقيا، من بينها السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تعزيز التصدير إلى الأسواق البريطانية والأوروبية بشكل عام».

وأفاد المطوع بأن «الشركة تتطلع إلى توريد منتجاتها إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تم الإعلان عنها أخيراً في السعودية، على رأسها مشروع (نيوم)، ومشروعات تطوير عدد من الجزر الواقعة على سواحل البحر الأحمر».

15 %

زيادة في صادرات

«دوكاب» إلى

السوق الأسترالية

في 2018.