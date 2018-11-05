«مِراس»: اكتمال الواجهة المضيئة في «دبي أرينا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مِراس»، أمس، اكتمال الواجهة المضيئة المتميزة في «دبي أرينا» بـ«سيتي ووك»، مع الانتهاء من تركيب الهيكل المغطى بألواح أنيقة، في حين تشهد أعمال التنسيق والبنية التحتية الخارجية، بما في ذلك التعبيد ومواقف السيارات، تقدماً لافتاً، مشيرة إلى أنه تم أيضاً وضع اللمسات النهائية على أول جناح ضيافة من الـ46 جناحاً.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم تصميم «دبي أرينا»، التي تتميّز بقدرة استيعاب تصل حتى 17 ألف متفرج، لتناسب استضافة مختلف أنواع الفعاليات على مدار العام، وأضخم العروض الحيّة العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة النطاق، كمباريات رياضة الهوكي والمباريات العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة والجولات العالمية لأهمّ الفنانين، فضلاً عن إقامة حفلات الاستقبال والأعراس والمعارض والمؤتمرات الكبرى.

وبيّنت أن المراحل المهمة التي تم إنجازها حتى اليوم، تشمل الانتهاء من تركيب هيكل السقف والواجهة الفولاذي، واكتمال ما يزيد على 80% من منصات الخدمة العلوية المرفوعة والمعروفة في المسارح والحلبات الكبرى. كما انتهت أعمال الإنشاءات الخرسانية، بينما يجري العمل حالياً على تركيب المقاعد، على أن يتم البدء بتركيب تجهيزات الحلبة، والإضاءة والنظام الصوتي، الشهر المقبل، وذلك استعداداً لافتتاحها عام 2019.

وقال رئيس مجموعة «مِراس»، عبدالله الحباي: «كل مدينة لها مميزاتها الخاصة، لكنّ مدناً قليلة فقط تُقارن بدبي وبما تقدمه من تجارب وفعاليات استثنائية في قطاع التسلية والترفيه».

وأضاف الحباي أنه «تم تصميم (دبي أرينا)، التي ستشكل إضافة نوعية لقطاع الترفيه، بهدف تعزيز سمعة ومكانة دبي بصفتها وجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن «الوجهة الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، لما ستستضيفه من فعاليات تسهم في جذب العائلات والسياح».

وتوقع اكتمال سقف «دبي أرينا» والعمليات النهائية لضبط المعايير الصوتية قبل نهاية العام الجاري.