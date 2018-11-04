842 مليون درهم مكاسب الوسطاء العقاريين في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الوسطاء العقاريين في الإمارة تمكنوا من جني 842 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، إذ وصل عدد الإجراءات التي أسهم بها الوسطاء إلى 18 ألفاً و121 إجراء.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية في الدائرة، أن هذه العمولات تحققت من خلال جهودهم في مبيعات الأراضي التي وصلت عمولاتهم منها 429 مليون درهم، ومن مبيعات المباني 73 مليون درهم، بينما حصلوا من مبيعات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها على 340 مليون درهم.

وكشف التقرير عن وجود نشاط مرتفع للمرأة كوسيط عقاري، إذ بلغ عددهن 1901 وسيطة عقارية، سجلن 5617 إجراءً، في حين وصل حجم عمولاتهن إلى 261 مليون درهم.

ووصل عدد تصاريح الوسطاء العقاريين المعتمدين في السجلات الرسمية لدى الدائرة إلى 4686 تصريحاً، بينما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة 2436 مكتباً.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، يوسف الهاشمي: «يلعب الوسطاء دوراً مهماً في السوق، إذ يعوّل عليهم في استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما تتمتع به سوقنا العقارية من خصائص مميزة». وأضاف أن «(أراضي دبي) وضعت نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها، بعد التوفيق بين طرفي البيع والشراء».

وأضاف الهاشمي: «يمثل الوسطاء أهم شركائنا، خصوصاً أنهم يمارسون مهامهم بأعلى درجات الصدق والنزاهة، مع التقيد بالإجراءات والمعايير التي تضعها الدائرة».