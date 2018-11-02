تداول 18.8 مليون عقد في «دبي للذهب والسلع» خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع، منذ بداية عام 2018 حتى نهاية أكتوبر الماضي، 18.8 مليون عقد، بزيادة نسبتها 35% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن البورصة تتجه إلى كسر الرقم القياسي السنوي المسجل سابقاً، الذي بلغ 19.67 مليون عقد.

وأفادت البورصة في بيان لها، أمس، بأن متوسط حجم التداول اليومي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 87 ألفاً و253 عقداً.

وأوضحت البورصة أنه في خضم التقلبات المستمرة في السوق، كانت أزواج العملات الرئيسة الست G6 هي أبرز المنتجات أداءً خلال أكتوبر الماضي، خصوصاً اليورو، الذي سجل نمواً بنسبة 51%. كما حققت منتجات الذهب أداءً قوياً، إذ سجلت «عقود كوانتو الذهب»، و«عقود ذهب شنغهاي»، نمواً في أحجام التداول بنسبة 48% و59% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «البورصة حققت العديد من الأرقام القياسية على مدار العام، لكننا سعداء بشكل خاص، لأننا نتجه إلى كسر الرقم القياسي لحجم التداول السنوي المسجل سابقاً».

واكد أن هذا الإنجاز يعدّ ثمرةً لجهود جميع أصحاب المصلحة لدى البورصة، كما أنه يعكس أهمية البورصات المنظمة بالنسبة للنظام البيئي المالي العالمي، إذ يسعى المتداولون إلى التحوّط الآمن من المخاطر مع تأثر الأسواق بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المتواصلة.

يذكر أن الأداء المميز لعقود الأسهم الهندية المفردة الآجلة في أكتوبر العام الجاري، عزز من توجه بورصة دبي للذهب والسلع نحو تحطيم الرقم القياسي لأحجام التداول، إذ سجلت هذه العقود نمواً بنسبة 64% على أساس سنوي، مع تداول 2.2 مليون عقد بقيمة افتراضية جاوزت 13 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي.

35 %

نمواً في عدد عقود «البورصة»، منذ بداية 2018.