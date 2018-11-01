1.41 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.8%، لتصل إلى 10.01 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز، 1.41 مليار درهم بنمو نسبته 9.2%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، إن «إيرادات الشركة زادت بنسبة 6.4%، لتصل إلى 3.33 مليارات درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «إيرادات الهاتف الثابت استمرت في إظهار نمو قوي بنسبة 7.8%، إلى 1.72 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، كما أنها ارتفعت بالنسبة نفسها لتصل إلى 579 مليون درهم، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018».

وأضاف أن «إيرادات الهاتف المتحرك حافظت على استقرارها عند 5.4 مليارات درهم، نتيجة النمو في شريحة عملاء نظام الدفع الآجل، على الرغم من الضغوط المتزايدة في سوق الخطوط المدفوعة مسبقاً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام».

وبين سلطان أن «الشركة حققت نمواً قوياً في الأرباح، قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4%، ليصل إلى 4.06 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، باستثناء أثر الاستحقاقات التي تدفع لمرة واحدة للتكاليف التنظيمية».

وأفاد بأنه «على صعيد العمليات، أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً، خلال الربع الثالث، في تحسين أجندة التحول الرقمي، وتعزيز نموها لتصبح شركةً متكاملةً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأكد سلطان أن «الشركة تعمل بشكل حثيث لجلب التقنيات الحديثة منها الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و(البلوك تشين)، إلى شبكتها».

وأشار إلى أنه «نتيجة لسياسات التوطين، ضاعفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عدد المواطنين الإماراتيين العاملين منذ عام 2006، ليشكل الموظفون الإماراتيون أعلى نسبة بين جميع الجنسيات الـ65 في الشركة».

• %4.8 نمواً في الإيرادات إلى 10.01 مليارات درهم.